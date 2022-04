Veroli, cambia la viabilità in piazza si accede solo da Vittorio Ellena e si gira alla piazza dell’erba

Cambia la viabilità nel centro storico. Divieto di transito in via Vittorio Emanule il 7 aprile 2022 dalle 14:30 fino alla conclusione dei lavori di conservazione e restauro della lastra marmorea dei Fasti Verulani

L’accesso nel centro storico sarà consentito transitando da via Vittorio Ellena per i veicoli con limite di sagoma pari a 1,80 m. Per uscire dal Centro Storico non sarà possibile transitare passando in piazza Mazzoli ma si dovrà seguire la seguente direzione: via G. Campano, piazza Bisleti, piazza dei Franconi, via Umberto I, con limite di sagoma 1,80 m.

Redazione Digital