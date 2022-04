Università Cassino, Buschini conferma sostegno della Regione Lazio all’Ateneo

“‘Raccogliere nuove ed ambiziose sfide per tornare a far crescere l’Università di Cassino’ mi hanno colpito molto queste parole con le quali il Magnifico Rettore Marco Dell’Isola ha aperto il suo intervento durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022, 43esimo dalla sua fondazione, mettendo in campo l’idea di una Università moderna, inclusiva, che si batte per il diritto all’inclusione e lo sviluppo sostenibile – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Come Regione Lazio abbiamo sostenuto e continueremo a farlo l’Università nelle sue attività e nella sua crescita, anche a partire dall’organizzazione dei campionati studenteschi. Sono stati anni difficili per tutto il sistema della formazione, ma questa Università ha avuto la forza di non fermarsi mai, in tutte le sue componenti dai docenti agli studenti ed il personale amministrativo. Un grazie per il suo bellissimo intervento a Michela Giannandrea, per aver ricordato il ruolo e la funzione della Regione in tutti questi anni e per aver proposto l’intitolazione delle aule del dipartimento di economia e giurisprudenza a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino ed a tutti le donne ed agli uomini della scorta, un segnale straordinario ancor più perché arriva dalla rappresentante dei giovani. Una mattinata emozionante, soprattutto l’affermazione di come la conoscenza, la ricerca e l’innovazione possono davvero fare la differenza per il nostro territorio”.

Redazione Digital