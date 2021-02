Antonio Cinelli

“Volantini anonimi e vigliacchi scritti in nome dei cittadini di Monte San Giovanni Campano – ha affermato l’ex sindaco Antonio Cinelli – Un grazie alle tante persone che mi hanno espresso vicinanza e solidarietà. Non basta, bisogna reagire e collaborare con le forze dell’ordine che stanno lavorando per individuare i responsabili. Rivolgo un appello affinché tutti i cittadini reagiscano al tentativo di coinvolgerli in atti intimidatori contro chi desidera fare politica liberamente; contro le forze dell’ordine; contro consiglieri comunali eletti dal popolo; contro donne in quanto tali; contro professionisti, imprenditori e cittadini liberi di esprimere il proprio pensiero. Chi ha visto e conosce, dia il proprio contributo per liberare la nostra città da atti biasimevoli posti in essere da soggetti che amano operare nell’anonimato, infangando la dignità e la cultura di un popolo”.

