“Il gruppo di Gioventù Nazionale Torrice ha votato all’unanimità il candidato in rappresentanza del circolo per le prossime elezioni comunali – ha affermato il presidente di Gioventù Nazionale Torrice Gian Marco Crescenzi – Mi fa piacere perché ciò dimostra che il gruppo é unito e affiatato, e questi sono fattori fondamentali al fine di ottenere un grande risultato. A breve renderemo note le nostre proposte a livello amministrativo ma di certo sarà una candidatura che rappresenterà per i cittadini torriciani Umiltà e servizio. Ma soprattutto una sfida generazionale da parte del gruppo GN, un gruppo che a parer mio ha rilanciato il concetto di politica giovanile a Torrice. La scelta della candidatura dell’amico Giammarco Florenzani non era scontata, infatti si é discusso con tutto il circolo di un progetto generazionale e amministrativo da portare avanti ed il gruppo ha espresso il suo candidato con la lista Assalti Sindaco”.

“La scelta di Giammarco Florenzani come candidato ci permette e ci permetterà di avere una forma di rappresentanza giovanile all’interno dell’amministrazione comunale – ha aggiunto il vicepresidente di Gioventù Nazionale Torrice Pierpaolo De Luca – Elemento molto importante sia per il ricambio generazionale, sia per mettere in risalto le problematiche ed esigenze della comunità giovanile del paese, troppo spesso dimenticata o arginata”.

“Ringrazio tutto il Gruppo di Gioventù Nazionale di cui ho fatto parte fin dalla costituzione – ha concluso Giammarco Florenzani – sono onorato di essere stato scelto come loro rappresentante nella prossima tornata elettorale. Starò sempre al loro fianco e lavorerò ogni giorno di più per questo gruppo e per la sua costante crescita. Ringrazio anche il presidente di Gioventù Nazionale Daniele Massa e il presidente del consiglio provinciale Daniele Maura per essere intervenuti a questa nostra importante riunione. Ringrazio inoltre il senatore Ruspandini che ha fin dal primo momento mostrato la massima attenzione per questo gruppo di giovani. Noi, la nostra squadra di giovani, con umiltà si propone di continuare ad essere ancora di più al servizio del Popolo di Torrice”.

Redazione Digital