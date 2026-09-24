Violenta la sorellastra minorenne, in Ciociaria scatta il divieto di avvicinamento

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, con il quale è stata applicata, nei confronti di un soggetto residente nella provincia di Frosinone, la misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di un anno.

Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale di Roma all’esito dell’accurata attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone e su proposta del Questore della Provincia di Frosinone, formulata sulla base degli elementi acquisiti in relazione a reiterate condotte poste in essere, a partire dall’anno 2020, in ambito familiare, consistenti in una serie di abusi e comportamenti molesti sessualmente espliciti compiuti dall’uomo nei confronti della sorellastra, minorenne e di appena 10 anni all’inizio dei fatti.

Il Tribunale di Roma, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione, ha disposto nei confronti dell’interessato, oltre alle prescrizioni proprie della Sorveglianza Speciale, il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 1.000 metri, il divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo e l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo, c.d. braccialetto elettronico.

La Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone ha pertanto proceduto alla formale sottoposizione dell’interessato alla misura di prevenzione.

Redazione Digital