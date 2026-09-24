Veroli, lavori conclusi ecco l’apertura della Concattedrale di Sant’Andrea

La Concattedrale di Sant’Andrea Apostolo si prepara a riaprire le porte dopo gli interventi di

restauro. Venerdì 25 settembre, alle 18, la solenne celebrazione eucaristica presieduta

dall’Arcivescovo S.E. Santo Marcianò segnerà la ripresa delle attività liturgiche, a

conclusione di lavori portati a termine in pochissimi mesi.

L’intervento, condotto dal Ministero della Cultura e finanziato attraverso i fondi del PNRR,

nell’ambito del programma dedicato alla sicurezza sismica dei luoghi di culto, delle torri e dei

campanili, ha visto il coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le province di Frosinone e Latina. Le opere hanno interessato le superfici

esterne e gli elementi architettonici della Concattedrale, attraverso un’azione di recupero e

conservazione condotta nel rispetto delle caratteristiche storiche e monumentali della

Chiesa.

La conclusione dei lavori consente di riprendere la piena fruizione di uno dei principali

riferimenti del patrimonio religioso e artistico cittadino. Il Duomo, che nei secoli ha

accompagnato la storia di Veroli, torna così alla sua funzione liturgica, dopo un intervento

finalizzato alla salvaguardia delle sue caratteristiche architettoniche.

Il programma proseguirà domenica 27 settembre con due appuntamenti. Alle ore 19 la

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina

curerà la presentazione dei lavori di restauro, illustrando gli interventi eseguiti sulla

Concattedrale. Alle 20 seguirà un concerto di musica sacra con il Coro Lirico Italiano e

l’Orchestra Europa Musica, sotto la direzione del maestro Francesco Traversi.

Redazione Digital