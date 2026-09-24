Spaccia droga in mezzo alla strada, in Ciociaria arrestato

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di un diciannovenne.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una dettagliata segnalazione inviata dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Cassino all’autorità giudiziaria. Nella nota venivano evidenziate le reiterate violazioni degli obblighi da parte del diciannovenne che, trovandosi già sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in più occasioni non aveva ottemperato alla misura. Inoltre, nel corso dei controlli sul territorio, il giovane era stato recentemente deferito per ulteriori reati in materia di sostanze stupefacenti e per porto di oggetti atti ad offendere.

Il Tribunale di Cassino, valutati gli elementi e i riscontri presentati dalla Polizia di Stato, ha ritenuto non più adeguata la precedente misura dell’obbligo di firma, disponendone l’immediata sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Cassino, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.

Redazione Digital