Frosinone, facoltà medicina ecco le prove di selezione

«Quella di oggi è una giornata di straordinaria importanza per Frosinone e per l’intera provincia. L’avvio delle prove di selezione per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Link Campus rappresenta un risultato di grande valore, che arricchisce in maniera significativa l’offerta formativa del nostro territorio e apre nuove prospettive per il futuro». È quanto afferma il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, esprimendo il proprio plauso per l’avvio del nuovo percorso universitario e per la scelta di Frosinone quale sede delle attività didattiche e clinico-formative.

«L’arrivo della Facoltà di Medicina – prosegue il sindaco – non costituisce soltanto un’importante novità per il mondo accademico, ma rappresenta un investimento strategico sul futuro della nostra comunità. Portare a Frosinone un percorso di alta formazione medica significa creare nuove opportunità per i giovani, rafforzare il rapporto tra università, ricerca e sistema sanitario e contribuire alla crescita complessiva del territorio».

Particolare soddisfazione viene espressa dal Primo cittadino per il ruolo assunto dal Policlinico Centro Italia, che ha ospitato le prove di selezione e che sarà al centro della formazione pratica e clinica degli studenti.

«Desidero rivolgere un ringraziamento all’Università Link Campus, al Policlinico Centro Italia e a tutti i soggetti istituzionali, accademici e sanitari che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. La presenza di una struttura sanitaria dotata di professionalità, specialità e tecnologie avanzate costituisce un elemento fondamentale per costruire un percorso formativo fortemente legato alla realtà e alle esigenze del territorio». «È particolarmente significativo – aggiunge Mastrangeli – che la formazione teorica, le attività laboratoriali, i tirocini e la ricerca possano svilupparsi in stretta connessione con il tessuto sanitario e scientifico locale. È questa integrazione tra sapere, competenze professionali, assistenza e innovazione che può produrre un valore duraturo per Frosinone».

L’attivazione del corso, con 80 studenti previsti ogni anno, rappresenta inoltre un’opportunità per rafforzare la dimensione universitaria della città e favorire la nascita di un ecosistema capace di attrarre giovani, professionalità e nuove competenze.

«Frosinone – conclude il sindaco – sta consolidando il proprio ruolo quale centro di riferimento per la formazione e i servizi dell’intero territorio provinciale. L’avvio della Medicina aggiunge un tassello di particolare prestigio a questo percorso. Oggi accogliamo i primi aspiranti medici che hanno sostenuto le prove di selezione: auspico che possano diventare i protagonisti di una nuova stagione di crescita, ricerca e innovazione per la nostra città. A tutti loro rivolgo un sincero in bocca al lupo per il percorso che stanno per intraprendere. Questa giornata – conclude Mastrangeli – dimostra ancora una volta quanto sia importante mettere in rete istituzioni, università, sanità e mondo produttivo. Quando il territorio lavora insieme, è possibile realizzare progetti capaci di guardare lontano e di costruire concrete opportunità per le nuove generazioni».

Redazione Digital