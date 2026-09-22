Frosinone, nuovo collegamento ecco l’interscambio di via Tiburtina

Una nuova infrastruttura per collegare il trasporto extraurbano con il TPL, il BRT e i nuovi autobus elettrici, riducendo il transito dei mezzi Cotral all’interno della città.

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo nodo di interscambio di via Tiburtina, infrastruttura inserita nel più ampio programma di riorganizzazione della mobilità e del trasporto pubblico del Comune di Frosinone.

La funzione del nuovo nodo sarà quella di mettere in collegamento il trasporto extraurbano Cotral con il trasporto pubblico locale, il BRT e, progressivamente, con i nuovi autobus elettrici, consentendo ai passeggeri di proseguire il proprio percorso in città senza la necessità che i mezzi extraurbani attraversino il tessuto urbano.

L’obiettivo è quindi semplice: ridurre il numero e le percorrenze degli autobus extraurbani all’interno della città, con effetti positivi sulla viabilità, sulla riduzione delle emissioni e dell’inquinamento acustico e, più in generale, sulla qualità della mobilità urbana.

Il nodo di via Tiburtina non sarà un deposito di autobus né un’area destinata alla loro sosta prolungata. Sarà, invece, uno spazio organizzato e protetto dedicato all’interscambio tra i diversi sistemi di trasporto.

Saranno realizzati appositi stalli nei quali gli autobus Cotral potranno fermarsi per il tempo necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri. Lavoratori, studenti e pendolari potranno quindi proseguire verso le diverse zone della città utilizzando i servizi urbani disponibili.

In questo modo sarà possibile razionalizzare un sistema che oggi vede fermate e mezzi extraurbani distribuiti in più punti, organizzando le operazioni di interscambio in un’unica area attrezzata e migliorando la sicurezza e la funzionalità complessiva del servizio.

La realizzazione dell’opera è il risultato della collaborazione tra diverse strutture dell’Amministrazione comunale, ciascuna nell’ambito delle proprie specifiche competenze.

La scelta del sito e la programmazione dell’infrastruttura sotto il profilo della mobilità hanno visto coinvolto il Settore Mobilità e Ambiente, cui fanno capo le valutazioni relative all’organizzazione del sistema dei trasporti e alla localizzazione del nodo di interscambio.

Il Settore Urbanistica ha invece curato gli aspetti urbanistico-edilizi e la concreta realizzazione dell’opera nell’ambito del procedimento per il rilascio di un Permesso di Costruire Convenzionato, attraverso il quale è stato previsto che l’infrastruttura fosse realizzata a totale carico dell’operatore privato titolare dell’intervento edilizio, senza oneri di realizzazione a carico dell’Amministrazione comunale. Una sinergia tra Settori che ha consentito di trasformare un’esigenza della programmazione della mobilità cittadina in un’opera pubblica oggi concretamente in fase di esecuzione.

Il nuovo nodo di via Tiburtina, soluzione peraltro in linea con simili strategie adottate nelle principali città italiane ed europee, si inserisce nel processo di trasformazione della mobilità avviato dal Comune di Frosinone, insieme al BRT, alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale e all’introduzione progressiva degli autobus elettrici.

L’obiettivo complessivo è costruire un sistema di trasporto più integrato ed efficiente, riducendo il traffico dei mezzi extraurbani nelle aree maggiormente urbanizzate e rendendo gli spostamenti in città più ordinati, accessibili e sostenibili.