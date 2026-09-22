Gli chiede una sigaretta e lui lo violenta, in Ciociaria fermato noto malvivente

I Carabinieri della Stazione di Ceccano, a conclusione degli opportuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un uomo residente nel centro fabraterno, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale. L’episodio si è verificato nei pressi della locale villa comunale. Secondo quanto ricostruito dai militari operanti, la vittima – un giovane del posto – si era avvicinata all’uomo soltanto per chiedergli una sigaretta. In quel frangente, l’uomo dopo averlo bloccato lo avrebbe palpeggiato nelle parti intime, rivolgendogli contestualmente frasi dal contenuto osceno. L’aggressore ha desistito dalla propria condotta soltanto dopo che il giovane, divincolandosi con forza e richiamando l’attenzione con le proprie urla, ha allertato la Centrale Operativa dell’Arma. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno identificato le parti e avviato le verifiche del caso. La persona offesa, che ha rifiutato l’intervento del personale sanitario, ha successivamente formalizzato apposita denuncia-querela per i fatti accaduti. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dalla Stazione Carabinieri di Ceccano, che ha deferito in stato di libertà l’autore dei fatti.