Veroli, tutti i negozi chiusi il paese è disabitato ad Alatri Boville e Ferentino non è così

di Cesare Novelli

Veroli vive ormai alla giornata, nel deperimento e senza prospettive. Non ha più nessun ruolo nella Provincia e nella Regione come invece hanno altri comuni di 20 mila abitanti. In questi stessi paesi, vedi Alatri, Ferentino, Anagni i centri storici non sono morti. Trovi attività commerciali aperte, di ogni tipo. Negozi di frutta e verdura, pescherie, macellerie, orologiai, mercerie. Persino nel centro storico di Boville, comune di 8mila abitanti, percepisci vitalità.

Negli ultimi anni la nostra città, un tempo centro di formazione noto in tutta in Italia, è stata devastata. Ha perso tutto, a partire dalla propria identità. La gente del centro storico avrebbe dovuto porre fine a questo scempio ma sembra disinteressata e resta impassibile. Anzi con delle scelte scellerate contribuisce all’impoverimento. Mi dispiace moltissimo assistere alla morte della mia città. Facciamo qualcosa per risollevare Veroli.