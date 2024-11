Veroli, trovata in un campo la statua della Madonna di Loreto

Rinvenuta in un piazzale la statua della Madonna di Loreto rubata ieri in una cappella privata da ignoti a Boville Ernica. I Carabinieri della Stazione di Veroli, durante un controllo nella periferia del Comune ciociaro hanno rinvenuto, abbandonata in un campo, la statuetta della Madonna di Loreto. Proseguono le indagini per risalire ai responsabili del furto. Il furto dell’effige sacra aveva destato scalpore e sconforto tra i residenti di Boville Ernica. Era stata posizionata in una cappella privata su via Rotabile del comune di Boville Ernica e era un luogo di culto per tutta la comunità. Il proprietario, una volta rientrato in possesso della statuetta, ha sentitamente ringraziato i militari dell’Arma per il loro immediato intervento.

Redazione Digital