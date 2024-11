È morto Peppe Falco, campione d’Italia con la Juvecaserta

Era stato un ottimo giocatore, un’ala di 20,3, con mano morbida e grande fisicità, con presenze in serie A e nel gruppo favoloso della Juvecaserta che vinse lo scudetto nel maggio del ’91 con il marchio Phonola. Ma era innanzitutto una persona speciale e meravigliosa, un ragazzo buono e sempre sorridente che lascia un gigantesco vuoto in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Si è spento a 52 anni Peppe Falco (nella foto con il numero 15 accanto a coach Franco Marcelletti), nato a Napoli il 3 gennaio 1972 e che si è spento ieri sempre a Napoli. Con la Phonola Caserta ha disputato 20 incontri in massima serie. Era cresciuto nel vivaio del Clan Caserta per poi passare alla Juve fino ad arrivare alla prima squadra. Poi dal 1996 al 1998 ha reindossato la maglia bianconera, dopo aver fatto diverse esperienze per l’Italia, anche in A1 a Pistoia, oltre che in A2 e in B1 con il Basket Veroli. A fine carriera, dal 2006 al 2008 ha giocato anche a Maddaloni in serie B. ilmattino.it