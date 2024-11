Frosinone, contro la violenza sulle donne il Comune in prima linea

“Donne X le donne… Oltre la paura” è il titolo della manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che sarà celebrata lunedì 25 novembre al Teatro comunale Vittoria di Frosinone e presso la piazza dello Scalo. “L’impegno dell’amministrazione comunale – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – è di contribuire a innalzare il livello di attenzione dell’intera comunità sul tema della violenza contro le donne, organizzando e patrocinando eventi e manifestazioni che raggiungano tutti i cittadini e, in particolare, i giovani, utilizzando anche gli strumenti dell’arte, della musica, del teatro. Tutti noi abbiamo il dovere di interrogarci e riflettere, per scegliere le parole e i gesti più opportuni, e sostenere il cammino della società nella direzione dell’empowerment femminile, fondamentale per lo sviluppo della società. L’empowerment, infatti, va di pari passo con l’uguaglianza di genere, che assicura un futuro migliore per tutti ed è la base stessa della convivenza civile. Il femminicidio è il terribile apice della violenza contro le donne ma esistono altri tipi di violenza, come quella psicologica e verbale, che possono precedere e sfociare nel dramma. Per questo motivo, non vanno sottovalutati mai gesti o parole diversi da quelli suscitati da amore, rispetto e sano confronto”. L’iniziativa, realizzata mediante assessorati alla cultura e pari opportunità (Simona Geralico), centro storico (Rossella Testa) e istruzione (Valentina Sementilli), si articolerà in due momenti distinti. Alle ore 9.30, presso il Vittoria, si terrà la performance musicale di Chiara Bonanni, allieva della scuola musicale Giardino delle note. A seguire il convegno, presentato e moderato da Angelo Sarra, con l’on. Simonetta Matone, deputata; avv. Sonia Sirizzotti, esperta violenza di genere; dott.ssa Marika Pantanella, coordinatrice pronto intervento sociale Distretto B; avv. Daniela Chiappini, autrice del libro “Ora basta!”. Previsto l’intervento degli Istituti Superiori “Luigi Angeloni”, “Norberto Turriziani”, “Alessandro Volta”, “Anton Giulio Bragaglia” e del Liceo Scientifico “Francesco Severi”. Alle 12 è in programma lo spettacolo con Debora Caprioglio in “Non fui gentile fui Gentileschi”. Nella piazza dello Scalo, dalle ore 17:30, si procederà alla installazione di una panchina rossa; muro delle bambole, flash mob con Debora Magliocchetti e Alessandra Vona. Alle 19, Concerto Sacra Famiglia “Woman” con Gloria Trapani (voce) e Alessandro Del Signore (contrabbasso), per la direzione artistica di Katia Sacchetti. “La giornata organizzata dall’amministrazione, tra musica, arte, confronti – ha dichiarato l’assessore Geralico – deve rappresentare un momento di riflessione e un richiamo all’azione per tutta la comunità. È necessario unire le forze – istituzioni, scuole, associazioni e cittadini – per costruire una società più giusta, basata sulla cultura del rispetto. Il 25 novembre, come ogni giorno, ribadiamo il nostro impegno per prevenire e contrastare ogni forma di violenza”. “La violenza di genere – ha aggiunto l’assessore Testa – è una piaga sociale che mina le fondamenta della nostra società: il rispetto, la dignità e l’uguaglianza. Non possiamo permetterci di restare indifferenti di fronte a un fenomeno che va combattuto tramite un impegno collettivo, anche attraverso manifestazioni di sensibilizzazione e di confronto”. “La scuola è il primo luogo in cui formiamo cittadini consapevoli e rispettosi – ha concluso l’assessore Sementilli – È nostro compito educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, all’uguaglianza e all’importanza del dialogo. Dobbiamo impegnarci affinché ogni giovane cresca con la consapevolezza che la violenza è una sconfitta per tutti”.

Redazione Frosinone