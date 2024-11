Villa Balestra, mostra d’arte in ricordo di Luigi Centra

C’era un pezzo di Ciociaria, a Rodigo (Mantova) dove nella storica Villa Balestra è stata allestita una mostra per ricordare Luigi Centra, il pittore di Frosinone noto per il suo impegno nella Pop Art. Tra i 30 artisti provenienti da tutta Italia c’era anche lo scultore ciociaro Sergio Lombardi che per anni ha collaborato e lavorato in stretto contatto con Luigi Centra, ricordato come pittore ma anche come autore e poeta. Un artista stimato ed apprezzato a livello internazionale scomparso nel gennaio di quest’anno, dopo breve malattia, che contava grandi estimatori non solo nel Lazio, ma anche nel Mantovano. La mostra di Rodigo si è appena conclusa con gli apprezzamenti delle migliaia di cittadini che l’hanno visitata. Ancora una volta l’arte è stata abbinata alla solidarietà in quanto il ricavato dell’antologica sarà devoluto dagli organizzatori alla Casa del Sole.

Oltre ai quadri i promotori dell’iniziativa (vale a dire l’Ente Manifestazioni Rodigo con il patrocinio del Comune) hanno proposto momenti coinvolgenti che hanno dato spazio alla scrittura, alla danza, alla musica ma soprattutto alla scultura, rappresentata dalle opere di Sergio Lombardi che, a Rodigo, è stato accompagnato dall’architetto Antonio Centra, nipote dell’artista scomparso. Sergio Lombardi, con questa mostra, si conferma tra gli scultori più affermati in Ciociaria.

Redazione Digital