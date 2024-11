Veroli, mercatini di Natale e luminarie nel centro storico

“Tornano i mercatini a Veroli, l’8 e 22 Dicembre; con la magia del Natale, la Città ernica si

tingerà di luce e bellezza. Oltre alle tante novità in programma che animeranno le festività, i

mercatini si confermano come una tradizione consolidata che verrà riproposta anche per

quest’anno, con particolare attenzione all’artigianalità e ai prodotti tipici.

Gli operatori che intendono partecipare ai mercatini in programma per le giornate dell’ 8 e 22

Dicembre 2024, potranno presentare apposita domanda fino alle 12 del giorno 29

Novembre 2024, compilando il modulo predisposto al seguente indirizzo mail:

a.caliciotti@comune.veroli.fr.it

L’assegnazione delle aree da destinare a coloro che presenteranno la domanda entro i

termini sarà stabilita previa valutazione effettuata da apposita commissione interna entro e

non oltre il 2 Dicembre 2024. Il modello da compilare, così come i dettagli dell’avviso sono a disposizione sul sito istituzionale del Comune”.

Redazione Digital