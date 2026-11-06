Veroli, splendida volpe bussa alla porta la foto fa il giro del web

di · 6 Novembre 2026

Mattina d’autunno, fuori dalla finestra una splendida volpe con una coda fiammante.
E’ accaduto in località Giglio di Veroli.
Solitamente questi animali evitano la presenza umana. Mossa però da curiosità o forse dalla ricerca di cibo la volpe ha continuato verso l’ingresso dell’abitazione.
Ha bussato poi è fuggita. 
 
Redazione Digital 
 