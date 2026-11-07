Prova ad ammazzare la moglie davanti ai figli piccoli, messa in salvo dalla madre

Salvata dalla madre mentre il marito cerca di strangolarla davanti ai due figli piccoli dopo aver rotto la porta. È stato allontanato dalla casa di famiglia l’autore dell’aggressione, avvenuta il 25 ottobre in un appartamento nel territorio di Quattro Castella, nella collina della provincia di Reggio Emilia. L’uomo, 51 anni di età, è stato denunciato per lesioni personali aggravate, perché commesse contro il coniuge e in presenza di minori, e minaccia grave ed è sottoposto a diverse misure cautelari, sancita dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Reggio Emilia su richiesta della Procura della Repubblica. Il marito dovrà indossare un braccialetto elettronico con tracciamento della posizione e non dovrà avvicinarsi a meno di un chilometro dall’abitazione e dai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge. L’episodio che ha portato ai vari provvedimenti è avvenuto nel pomeriggio del 25 ottobre nella casa di Quattro Castella, in un periodo particolarmente complesso dei rapporti tra i due, segnato secondo le parole della moglie anche da vessazioni e insulti. Una discussione per questioni di casa si è accesa e il 51enne, dopo aver offeso la donna, è passato alle minacce, affermando di volerle tagliare la gola. La moglie, spaventata, ha cercato di proteggersi chiudendosi a chiave in cucina. Il marito ha dato diversi scossoni sino a scardinare la serratura e a forzare la porta; una volta entrato nella stanza, ha afferrato la partner per la nuca, l’ha buttata su un divano e ha iniziato a stringerle le mani attorno alla gola davanti ai due piccoli figli, entrambi scoppiati a piangere. Solo l’intervento della madre dell’aggredita, che si trovava in casa in quel momento, è riuscito a placarlo parzialmente e a fermarlo. L’uomo si è allontanato prendendo con sé i bambini, poi riportati a casa. La moglie ha chiamato il 112, i carabinieri della stazione di Quattro Castella sono arrivati all’abitazione, raccolto la testimonianza della donna, scattato foto alla porta danneggiata e attivato i soccorsi medici. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove è stata visitata ed è stata dimessa con una diagnosi di cinque giorni per una serie di traumi da contusioni e lesioni alla scapola e al braccio sinistro. Nel frattempo i militari hanno attivato le procedure del Codice Rosso, il protocollo per le violenze di genere, e all’uscita dal reparto l’hanno accompagnata in una struttura protetta assieme ai figli e alla madre. Solo pochi giorni fa, ristabilite le garanzie di sicurezza, è tornata nella casa di Quattro Castella. corriere.it