Prezzo carburante alle stelle, aiuti per autotrasporto agricoltura e pesca

“Nuove misure di sostegno per autotrasporto, agricoltura e pesca, con crediti d’imposta e contributi a fondo perduto per fronteggiare il caro carburanti – ha affermato Carlo Martufi, presidente Ordine dei consulenti del lavoro Frosinone – Le prevede il D.L. n. 193/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo.Per il settore dell’autotrasporto l’articolo 1 incrementa di 66,4 milioni di euro le risorse destinate al contributo contro il caro gasolio per il periodo marzo-agosto 2026, già previsto dal D.L. n. 33/2026. Previsto, inoltre, un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, nel limite di 60 milioni di euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2027. Differita anche l’applicazione del contributo sulle spedizioni di modesto valore. Sempre per l’autotrasporto l’articolo 3 consente alle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di richiedere la sospensione del pagamento dei canoni di leasing in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027. L’articolo 4 interviene, invece, sugli appalti di servizi di logistica, stabilendo che alle attività di trasferimento delle merci si applicano in ogni caso le disposizioni del contratto di trasporto. Per il settore agricolo, l’articolo 6 introduce un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese per carburante sostenute dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a 45 centesimi per litro e nel limite complessivo di 60 milioni di euro. L’articolo 7 riconosce alle imprese della pesca e dell’acquacoltura un contributo fino al 10% delle spese sostenute nello stesso periodo, con uno stanziamento di 10 milioni di euro. Novità anche per la rendicontazione di sostenibilità. L’articolo 10 modifica il D.Lgs. n. 125/2024, prevedendo, per gli esercizi finanziari avviati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, l’esonero dagli obblighi per le imprese con ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro oppure con un numero medio di dipendenti non superiore a 1.000. La misura riduce la platea dei soggetti tenuti a rendicontare le informazioni ambientali, sociali e relative al personale”.

Redazione Digital