Sorvegliato speciale a spasso, in Ciociaria fermato giovane straniero

I Carabinieri di Anagni hanno deferito in stato di libertà un trentacinquenne di origini straniere, per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza (art. 75 D.Lgs 159/2011). L’uomo, gravato da precedenti di polizia, risulta attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, oltre che alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Contravvenendo alle prescrizioni imposte dalle autorità, si è allontanato arbitrariamente dal territorio consentito. Nello specifico, l’episodio contestato risale alla serata del 3 novembre, quando, intorno alle 21 i Carabinieri lo hanno fermato per un controllo lungo via Anticolana, nel territorio di Anagni. Al momento dell’accertamento, l’indagato viaggiava a bordo di un’autovettura condotta da un conoscente, anch’egli già noto alle Forze dell’Ordine in quanto destinatario della misura dell’avviso orale. A seguito delle verifiche del caso, i militari operanti hanno informato La Procura della Repubblica di Frosinone, formalizzando la denuncia a carico del trentacinquenne per l’accertata violazione. L’intervento si inserisce nella costante attività di controllo del territorio operata dall’Arma, finalizzata a garantire il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e a tutelare l’ordine pubblico.

Redazione Digital