Frosinone, arrestato noto malvivente fermati anche i suoi complici

Nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Volante della Questura, ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo che ha violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto. L’uomo è stato, infatti, sorpreso a bordo di un’automobile insieme alla donna, che avrebbe dovuto evitare e a un terzo individuo. Gli accertamenti emersi nell’immediatezza hanno portato alla luce una complessa situazione di illegalità che ha coinvolto tutti e tre i passeggeri del veicolo, tutti soggetti già noti alle forze dell’ordine e gravati da numerosi precedenti penali. Nello specifico, l’auto sulla quale i predetti viaggiavano è risultata essere provento di furto, motivo per cui i tre passeggeri sono stati denunciati per ricettazione. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire materiale da scasso e diversi oggetti atti ad offendere, tra cui strumenti da taglio e vari arnesi idonei all’effrazione.

Oltre al materiale da scasso, gli agenti hanno trovato sostanza stupefacente in possesso della donna, elemento che ha fatto scattare nei suoi confronti anche la segnalazione amministrativa alla locale Prefettura.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, per la violazione della misura a tutela della donna, mentre l’intero gruppo è stato denunciato a piede libero per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli e oggetti atti ad offendere.

Redazione Digital