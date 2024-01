Veroli, snobbato almeno per 10 anni il maestro Gerardo Iacoucci torna in concerto

di Cesare Novelli

Un altro illustre cittadino verolano snobbato. Almeno per dieci anni nessuno degli amministratori ha interloquito con Gerardo Iacoucci. Musicista di fama mondiale, cittadino onorario di New Orleans, nato e cresciuto a Veroli. Iacoucci negli anni Novanta ha anche diretto la banca musicale “E. Bubali” (altro compositore verolano dell’800 conosciuto in tutta Italia, totalmente ignorato dagli amministratori).

Il prossimo 7 gennaio si terrà un concerto presso il teatro comunale, organizzato da Bruno Fiorini che più volte in questi anni ha sollecitato l’amministrazione affinché Iacoucci venisse coinvolto.

Si esibiranno Gerardo Iacoucci al pianoforte, Filiberto Palermini al sax, altra autorità in ambito musicale. La voce sarà di Paola Massero.

Una valida risorsa Gerardo Iacoucci che avrebbe esportato Veroli nel mondo e che avrebbe promosso la città oltreoceano se fosse stato minimamente considerato. Invece non solo per dieci anni o anche di più nessuno lo ha chiamato ma quando si è trattato di scrivere il suo nome qualcuno ha pure sbagliato. Sarebbe da cacciare a pedate chi scrive sulla pagina non ufficiale del Comune di Veroli; non solo tante banalità e avvisi superflui ma anche errori grossolani.

Iacoucci non Jacoucci, lo stesso vale per Palermini e non Palmerini. Altro che New Orleans, Veroli purtroppo è ferma tra le Stera e Case Scarsella.