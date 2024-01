Calci e pugni alla moglie, in Ciociaria arrestato marito violento

I Carabinieri hanno tratto in arresto un 54enne di Ceccano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzione Penali del Tribunale di Frosinone. I militari, rintracciato l’uomo, hanno notificato il provvedimento di carcerazione che dispone l’espiazione della pena detentiva di 1 anno e 4 mesi di reclusione, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di maltrattamenti in famiglia, delitto commesso in Ceccano nell’estate dell’anno 2020, in danno della moglie. Per l’uomo, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte della casa circondariale di Frosinone dove è stato accompagnato come disposto dall’autorità giudiziaria.

Redazione Digital