Veroli, prossima edizione della Pantasema dedicata al caro Ferruccio

“Sicuramente Ferruccio Lauroni ha contribuito alla crescita della città – ha affermato il prof. Luigi Ricciardi – Un amico, una persona perbene. Dal coro parrocchiale alla Confraternita dell’Addolorata ma soprattutto Ferruccio è stato uno dei fondatori della Pantasema. Era l’estate del 1968, con lui e con altri amici preparammo il primo corteo – ha aggiunto Ricciardi – Tutti si chiedevano cosa stessimo facendo in mezzo alla strada. Era il nostro modo di manifestare. Se a distanza di anni la Pantasema è tradizione dobbiamo ringraziare anche Ferruccio”.

Doveroso pertanto dedicare la prossima edizione della Pantasema al caro Ferruccio Lauroni.

Redazione Digital