Frosinone, si aggira con fare sospetto fermato dalla Polizia

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Frosinone, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati. Nelle ultime ore, gli agenti della Squadra Volanti hanno portato a termine due distinti interventi che hanno riguardato due uomini di 34 anni. Nel primo episodio, una pattuglia delle Volanti ha fermato per un controllo un uomo di 34 anni che si aggirava nella parte bassa del capoluogo con fare sospetto. A seguito degli accertamenti è emerso a carico del soggetto un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Frosinone. Per questa ragione, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto. Nel corso del medesimo servizio di vigilanza, un altro equipaggio delle Volanti ha proceduto al controllo di un secondo cittadino di 34 anni. L’uomo era stato notato allontanarsi a bordo di un’autovettura da una nota piazza di spaccio. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per procedere ad un controllo. Dall’accertamento il trentaquattrenne è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e per l’uomo è scattata la segnalazione amministrativa alla locale Prefettura prevista per la violazione della normativa sugli stupefacenti. L’attenzione della Polizia di Stato nel capoluogo ciociaro resta alta, con il costante impiego delle Volanti per garantire il presidio delle aree più sensibili della città e prevenire la commissione di reati.

Redazione Digital