Picchia il padre per avere soldi, in Ciociaria arrestato in flagranza

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo colto in flagranza della violazione della misura cautelare a cui era sottoposto. In particolare, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, un equipaggio della Squadra Volanti ha individuato un soggetto, mentre si aggirava in viale Spagna. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’uomo era gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (il padre) e alla sua dimora – situata proprio nei pressi del controllo – con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri. Il soggetto già era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, adottata a seguito dei continui maltrattamenti nei confronti dei familiari, e lo scorso 2 settembre, cessata la predetta misura era stato sottoposto al divieto di avvicinamento al padre. Inoltre si era reso irreperibile, omettendo di presentarsi presso gli Uffici di Polizia per sottoporsi all’installazione del braccialetto elettronico anti-stalking. Alla luce dei riscontri l’uomo è stato arrestato e dopo le formalità di rito è stato collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Redazione Digital