Posti di blocco in Ciociaria, fioccano multe salate

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Cassino. L’operazione ha visto l’impiego di equipaggi del locale commissariato di P.S., del reparto prevenzione crimine Lazio e di un’unità cinofila di Nettuno. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, si è concentrata nelle zone ritenute più a rischio, con particolare attenzione al centro cittadino e alle principali vie di accesso e uscita dalla città. Nel corso dei 7 posti di controllo istituiti, gli agenti hanno identificato oltre 130 persone e verificato la regolarità di quasi 80 veicoli. Ulteriori ed analoghi controlli saranno disposti nelle prossime settimane.

Redazione Digital