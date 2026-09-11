Monte San Giovanni Campano, festeggiamenti Maria SS.ma del Buon Aiuto ecco tutto il programma

Dall’11 al 13 settembre la frazione Porrino ospita i festeggiamenti dedicati a Maria SS.ma del Buon Aiuto, con un programma ricco di eventi, musica, animazione e spettacoli:

Venerdì 11 settembre alle 19:15 cena per gli anziani, alle 21:30 dallo spettacolo musicale “I Tanto pe Cantà”. Il prossimo 12 settembre alle 21:30 farà tappa a Porrino “La Nave Novanta”, l’esclusivo show itinerante su due piani che sta facendo ballare tutta italia con le migliori hit e i grandi successi dance ed eurodance degli anni 90 con ingresso libero. Il weekend si chiuderà con grande stile. Domenica 13 settembre pomeriggio per bambini dalle 16:00 con i gonfiabili di Party Volare Point; a seguire ore 18:30 sfileranno correndo i Bersaglieri per poi lasciare spazio alla travolgente musica con il “Tarantella Live” della Tequila e Montepulciano Band. Completano l’evento le luminarie della ditta Della Posta di Pontecorvo* e lo spettacolo pirotecnico della ditta Mattei di Castelliri. il comitato festeggiamenti vi aspetta numerosi per celebrare insieme questo lungo e festoso fine settimana.

Redazione Digital