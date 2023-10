Veroli, picchia i genitori arrestato per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri, in esecuzione ad un’ordinanza emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 48enne di Frosinone, domiciliato in Veroli. I fatti risalgono a qualche anno fa quando l’uomo si rendeva responsabile di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali ai danni dei genitori. Oggi, a conclusione dei vari gradi di processo, il prefato, condannato in via definitiva ad una pena detentiva di 3 anni e 4 mesi da scontare in carcere, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Frosinone a disposizione dell’autorità giudiziaria.