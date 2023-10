Frosinone, asilo nido comunale Pollicino servizio garantito a 60 bambini

L’amministrazione Mastrangeli ha rideterminato i posti del nido d’infanzia comunale Pollicino di corso Lazio, garantendo il servizio per 60 bambini.

“I servizi educativi per l’infanzia – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – costituiscono un importante ambiente di sviluppo e conoscenza. I programmi ludico-didattici del nido sono pensati in funzione dello sviluppo sensoriale del bambino e dei suoi bisogni di interazione e socializzazione. Proprio all’interno di queste strutture si realizzano la promozione e il sostegno della crescita globale dei più piccoli, in collaborazione con le famiglie. Tenendo conto dell’importanza di queste strutture e, nel caso specifico, del nido Pollicino, l’amministrazione ha quindi messo in campo tutte le risorse disponibili per garantire il servizio al maggior numero possibile di famiglie”.

“Il nuovo meccanismo tariffario imposto dalla Regione Lazio nel 2021, successivamente recepito tramite delibera di giunta – ha aggiunto l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Sementilli – ha comportato, per le casse comunali, una spesa particolarmente gravosa per la gestione del nido Pollicino, anche in considerazione dell’approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale che non prevedeva una somma dedicata in bilancio così cospicua.

Al fine di permettere l’apertura del nido compatibilmente con il bilancio approvato, verificato anche con l’ufficio gestione risorse dell’Ente, si era prospettata la riduzione dei posti, da 60 a 45, nelle more della quantificazione del rimborso della Regione Lazio. Tale misura è stata scongiurata per venire incontro alle esigenze delle famiglie, grazie all’impegno della giunta e dell’amministrazione tutta che hanno lavorato per recuperare le somme necessarie per dare continuità al servizio, garantendo così i 60 posti. L’ufficio scolastico provvederà, in questi giorni, a contattare le 15 famiglie che erano state collocate provvisoriamente in lista d’attesa nella graduatoria di accesso al servizio. Sicuramente, in futuro – ha concluso l’assessore Sementilli – confidiamo nell’aiuto della Regione per mantenere la capienza del nido Pollicino al massimo dei posti disponibili”.

Redazione Frosinone