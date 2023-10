Artemisia Gentileschi, ecco il nudo censurato nel 1600

Artemisia, nota alla cronache per aver subito uno stupro e aver portato in tribunale chi aveva abusato di lei nel 1612, si metteva alla prova per la prima volta a Firenze dove avrebbe soggiornato dal 1613 al 1620. Il dipinto si chiama Allegoria dell’Inclinazione e le venne commissionato dal nipote di Michelangelo. L’artista, allora 22enne, ritrasse la giovane donna praticamente nuda ma 40 anni dopo fu coperta da drappeggi. Il quadro, come e come era, è in mostra a Firenze al Museo di Casa Buonarroti (dal 27 settembre 2023 all’8 gennaio 2024.): ecco un video del restauro dell’opera sostenuto da Calliope Arts e Christian Levett, in collaborazione con Museo e Fondazione Casa Buonarroti. corriere.it