Scuola di formazione del PD Lazio, “Lavoro opportunità green e digitale”

di Fabio Paris

Si chiude oggi la quattro giorni di scuola di formazione del partito democratico del Lazio. L’evento, promosso dalla segreteria regionale del PD Lazio, con la partecipazione di tutti i big regionali del partito, ha riscosso un notevole successo. Tante le presenze e gli interventi, soprattutto da parte dei giovani amministratori locali, con spunti importanti e costruttivi della nuova rotta democratica non solo nel Lazio, ma in Italia ed in Europa. Faro dell’iniziativa, resta l’agenda 2030. Agenda europea dunque e soprattutto innovazione, con focus specifici circa l’impatto delle nuove tecnologie su industria, lavoro ed agricoltura. “Il futuro del lavoro, nuove opportunità e diritti per le sfide green e del digitale. Emozionante partecipare a questo evento nel luogo simbolo in cui è nata ed ha preso forma l’idea politica di una Europa unita. Ringrazio il segretario del PD Lazio Daniele Leodori per l’invito. Un grazie speciale ai tanti giovani under30 militanti, studenti o già amministratori ed infine segretari di circolo che si impegnano e partecipano”. Così l’onorevole Daniela Rondinelli. Tra gli amministratori locali anche il presidente del consiglio comunale di Ferentino, Claudio Pizzotti che così ha commentato la presenza sull’isola: “Grazie di cuore all’eurodeputata Daniela Rondinelli per l’invito a Ventotene. Parlare di lavoro, ambiente, transizione ecologica e digitale in un luogo simbolo dell’europeismo ha sicuramente un significato molto profondo. Qui sono state gettate le basi per la nascita della nostra Europa, da qui si può ripartire per pianificare le nuove sfide figlie dei nostri tempi”.

Redazione Digital