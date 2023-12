Veroli, non abbiamo voce in capitolo neppure un candidato verolano alle provinciali

di Cesare Novelli

Alle elezioni provinciali del prossimo 22 dicembre saranno candidati amministratori di Frosinone, Cassino, Sora, Alatri, Anagni, Ferentino e Ceccano ma non di Veroli. I più importanti comuni della provincia hanno tutti almeno un candidato. Veroli neppure uno.

Un paese di 20mila abitanti senza candidati. Vuol dire che gli amministratori di Veroli saranno costretti a votare amministratori di altri comuni senza avere la forza di far eleggere un proprio rappresentante in Provincia. Ciò testimonia il declino della città.

Pseudo partiti e svariate liste civiche hanno reso il paese deserto, sotto ogni punto di vista, al fine di favorire minuscoli interessi di frazione, senza una visione lungimirante e progettuale. L’assenza di una politica di sviluppo economico e di crescita hanno determinato la situazione attuale, lamentata da molti cittadini, almeno i pochi rimasti.

Veroli, malgrado le potenzialità del territorio, vive alla giornata, nel deperimento e senza prospettive. Non ha più nessun ruolo in Regione e in Provincia come invece altri paesi di 20 mila abitanti.

Veroli ha perso peso politico e identità. Ogni amministratore cura l’elettorato del suo orticello senza progetti di più ampio respiro. Non si va oltre la banale organizzazione della sagra popolare o dei mercatini di Natale.

Spero che la prossima amministrazione, di qualsiasi colore, possa ribaltare la situazione attuale e restituire al nostro paese un futuro migliore e vivibile.