Veroli, in vendita appartamento ristrutturato nel centro storico

Quadrilocale in vendita. Luminoso e completamente ristrutturato di recente, questo appartamento d’epoca dallo stile elegante ed accogliente rappresenta una rara opportunità di scoprire la bellezza del borgo antico di Veroli.

Dal primo sguardo, si rimane affascinati dai soffitti a cassettoni in legno, veri custodi della tradizione architettonica della zona, che combinati con pavimenti in gress porcellanato creano un’ atmosfera intima e caratteristica.

L’ingresso si apre su un ampio e luminoso salone dotato di angolo cottura moderno e funzionale. Un corridoio conduce alle 2 camere da letto, entrambe ampie e luminose, con spazio per letti matrimoniali e armadi.

L’unità offre anche un comodo bagno finemente ristrutturato con doccia .

Ma una vera e propria sorpresa si nasconde all’esterno. Infatti un balcone panoramico, affaccia sulle colline circostanti e sulla facciata in pietra viva dell’appartamento, offre uno spazio per vivere fuori e godere al massimo della bellezza della natura.

Situato nel cuore del caratteristico centro storico di Veroli, l’immobile e circondato da tranquillità e bellezze paesaggistiche, rappresentando una perfetta soluzione per chi cerca l’autenticità ed il prestigio di una casa storica senza rinunciare al comfort dei tempi moderni.

Prezzo 110mila euro. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

