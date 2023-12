Modigliani un pittore e il suo mercante, ecco la mostra al Museo dell’Orangerie

di Malika Medouni

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE

PARIGI Alla fine del XIX secolo, appare una nuova figura nel mondo dell’arte: il mercante. La fine del sistema delle accademie, che definivano il valore artistico ed economico delle opere, segna l’ingresso dell’arte nel mercato pertanto ogni pittore desideroso di farsi conoscere deve avere il suo mercante. Il mercante rappresenta una figura emblematica della modernità artistica. Anche Modigliani aveva il suo mercante, il suo nome era Paul Guillaume. I due uomini si incontrarono a Parigi nel 1914 attraverso il poeta Max Jacob. Paul Guillaume intende far conoscere meglio l’opera di Modigliani: gli affitta un laboratorio a Montmartre, compra e vende i suoi quadri negli ambienti parigini.

La prima sala della mostra, allestita nel Museo dell’Orangerie, torna su questo incontro e sulle speranze del pittore italiano. Dal 1915 al 1916, Modigliani ha dipinto Paul Guillaume quattro volte, sempre nel suo elegante abito da mercante, giacca e cravatta, guantato e sigaretta in mano. Il giovane mercante, di soli 23 anni nel 1915 è il “Novo pilota” di Modigliani, come mostra l’opera con lo stesso nome. È anche la storia di un’amicizia, i due uomini hanno gli stessi gusti per la poesia e per l’arte africana che influenza i ritratti di Modigliani, ad esempio “Lola de Valence” con lineamenti allungati come una statuetta africana. Grazie a Paul Guillaume frequenta la cerchia degli artisti parigini quali la poetessa Beatrice Hastings, il pittore Moise Kisling e naturalmente il poeta Max Jacob. L’ultima sala della mostra ricorda il gusto di Modigliani per le donne e i visitatori si soffermano sulla bellezza della “Bella irlandese” oppure della “Donna rossa” (quest’opera proviene da una collezione privata, dunque è molto raro vederla).

Tutte le opere in mostra sono legate all’amicizia tra Modigliani e il suo mercante, alcune opere appartenevano a Paul Guillaume, altre vendute per lui oppure commentate nella sua rivista d’arte Les Arts à Paris. È un’opportunità per scoprire delle opere raramente esposte in Francia.



La mostra “Modigliani, un pittore e il suo mercante” è visitabile al Museo dell’Orangerie in Parigi fino al 15 gennaio 2024, ogni giorno dalle 9 alle 18 escluso il martedì. Notturna il venerdì alle 21. Prenotazione fortemente consigliata.