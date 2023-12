Jalisse esclusi da Sanremo, niente Festival per la 27esima volta di fila

La maledizione continua. Per la ventisettesima volta i Jalisse sono stati esclusi da Sanremo. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, mancano dal palco del festival, infatti, dal 1997, anno della loro vittoria con “Fiumi di parole”.

Amadeus ha annunciato la lista dei 27 big che parteciperanno alla prossima kermesse canora che si terrà dal 6 al 10 febbraio durante la diretta del TG1 delle 13.30 suscitando immediatamente i commenti sui social divisi tra quelli che erano certi della partecipazione del duo e quelli che credevano che il sortilegio sarebbe continuato. Ai Jalisse resta il merito di continuare a crederci sempre di non volersi arrendere neanche davanti a 27 no. «Abbiamo un forte legame con il Festival e ci crediamo, perché secondo noi prima o poi, riavremo l’opportunità di salire nuovamente su quel palco» – ci aveva confidato Alessandra l’anno scorso dopo l’ennesima esclusione. «Speriamo che non capiti quando saremo molto vecchi, magari ci andranno le nostre figlie e questa nostra strada lastricata di dinieghi, servirà al loro successo» – aveva aggiunto Fabio. Concludendo con quella che era la loro filosofia di vita: «Vogliamo restare positivi e vedere sempre il lato costruttivo degli avvenimenti che in apparenza possono sembrare negativi». E questa mentalità non è stata sufficiente a far cambiare idea ad Amadeus, direttore artistico anche delle scorse tre edizioni (dal 2020) quando aveva inesorabilmente bocciato il loro brano. Che qualcosa di clamoroso stesse per succedere lo si è intuito quando, a poche ore dall’annuncio della lista ufficiale dei big partecipanti alla kermesse canora, Amadeus ha fatto sapere che i cantanti in gara sarebbero stati 27 ma 30. Sul palco del Teatro Ariston ai 27 cantanti annunciati oggi dallo stesso Amadeus, si aggiungeranno altri 3 scelti nella finale di Sanremo Giovani il prossimo 19 dicembre in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò della Città dei Fiori. Le indiscrezioni sul clamoroso ritorno dei Jalisse avevano iniziato a circolare da giorni, oggi l’amara conferma della loro ennesima esclusione. corriere.it