Neve in Ciociaria, chiusi gli impianti sciistici stagione a rischio

“Il Gruppo di minoranza ‘Tre Torri’ del Comune di Filettino, preso atto dell’esito negativo della gara per l’affidamento della gestione degli impianti di risalita di Campo Staffi, riunitosi presso la sala della cultura del Comune di Filettino per fare il punto della situazione e per un opportuno e necessario confronto con la popolazione e con gli operatori economici, dopo ampia discussione ha rilevato

– La gestione della stazione sciistica di Campo Staffi non può essere un fatto isolato ma deve coinvolgere tutti i Comuni del comprensorio (Vallepietra, Fiuggi, Piglio e Trevi nel Lazio) come è stato ampiamente sottolineato nell’incontro avuto dalla stessa lista con i sindaci del comprensorio nello scorso mese di maggio.

– Il regolare funzionamento della stazione sciistica di Campo Staffi porta turismo e ricchezza a tutto il comprensorio e garantisce l’afflusso turistico invernale in tutta Filettino.

– L’attuale amministrazione comunale non considerando a pieno l’importanza strategica del funzionamento regolare degli impianti ha indetto, in sordina e senza alcun confronto con nessuno, una gara per l’affidamento della gestione degli impianti per pochi mesi, ponendo condizioni inaccettabili ed evitando d’invitare operatori del settore a suo discernimento, tanto che la gara è andata deserta.

– Tale situazione ha determinato il più profondo sconforto tra la popolazione, gli utenti e gli operatori del settore che pure hanno dovuto registrare una intervista alla stampa del sindaco secondo la quale per l’8 dicembre Campo Staffi sarebbe stata operativa e perfettamente funzionante.

– Dopo l’attuale disastroso risultato della gara per Campo Staffi, che và ad aggiungersi alla mancata riapertura dell’Ostello comunale e all’eliminazione del servizio bancomat ecc., la maggioranza continua ad arrampicarsi sugli specchi con giustificazioni pretestuose e a volte risibili.

La lista ‘Tre Torri’ rileva e denuncia l’assoluta inadeguatezza della maggioranza che guida il Comune di Filettino”. Lo comunica “Gruppo di minoranza Tre Torri”.

Redazione Digital