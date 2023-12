Legge e scrive a 2 anni, cervellone nel passeggino ecco la storia di Isla

Un genio in passeggino. In un’epoca in cui si parla quasi solo di intelligenza artificiale dà quasi sollievo raccontare la storia di un’intelligenza umana fuori dal comune. Per due ragioni: il livello, di questa intelligenza; l’età, di chi la possiede. Siamo a Crestwood, nel Kentucky, Sud Est degli Stati Uniti, dove vive Isla Mc Nabb, una manciata di anni. Isla è la bambina più giovane di sempre a fare parte di Mensa, l’associazione che riunisce le persone con il più alto quoziente intellettivo del mondo. Per dare un’idea delle sue capacità, i suoi genitori raccontano che la bambina ha imparato l’alfabeto a 18 mesi: poco dopo ha imparato a leggere. Tutto è iniziato in occasione del suo secondo compleanno, quandola bimba si è divertita a leggere le parole che i genitori le scarabocchiavano su una lavagnetta. È stata proprio quella lavagnetta, regalata da una zia, a mettere in evidenza le doti della bambina: Isla ha iniziato a leggere quattro, cinque anni prima di quello che succede ai bambini come lei. Jason McNabb, padre della piccola, in una conversazione con il sito del Guinness dei primati, racconta di aver scritto altre parole e osservando che Isla non sbagliava a leggerne nemmeno una. Da quel momento, lui e sua moglie hanno detto di aver iniziato a notare parole scritte in giro per casa con lettere giocattolo multicolori. Le lettere C-H-A-I-R (sedia) sono state lasciate accanto a una sedia. Le lettere con la scritta S-O-F-A erano disposte accanto al divano. A un certo punto, i genitori di Isla hanno trovato il loro gattino Booger sdraiato accanto alle lettere C-A-T. I dubbi a quel punto erano pochi. E sono iniziate le verifiche cliniche. Uno psicologo normalmente specializzato nella valutazione degli adulti ha esaminato Isla visto «l’eccezionalità delle doti». Isla, a quel punto due anni e mezzo, alla fine ha ottenuto il 99° percentile di intelligenza per l’età nei test del QI Stanford-Binet. Il 2 giugno 2022, è arrivato anche il riconoscimento del Guinness dei primati, che ha indicato Isla come il più giovane membro femminile del Mensa al mondo. corriere.it