È venuto a mancare Domenico Rotundo “Mimmo”. Conosciuto da molti a Veroli e non solo. Per molti anni insegnante.

Particolarmente legato alla sua Reggio di Calabria, al più bel chilometro d’Italia per dirla con Gabriele d’Annunzio, alla millenaria cultura della Calabria grecanica.

Storico sopraffino, studioso instancabile, autore di innumerevoli pubblicazioni, tra queste “Salome-Salomè Il dossier” edito GF Editore, presentato in diverse città d’Italia e promosso anche da Sky e “Salome-Salomè e i Cavalieri rossocrociati” edito GF Editore, con prefazione del prof. Alessandro Meluzzi.

Editorialista di Area C quotidiano, Rotundo ha commentato vicende politiche locali e nazionali. Le sue osservazioni sempre attente, frutto di un intelletto perspicace. Generoso e cordiale, ricordato con affetto da tutti. I funerali si terranno il prossimo 14 dicembre alle 15 nella Concattedrale di Sant’Andrea in Veroli (FR). La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.