Veroli, “Niente centrodestra il PD sostiene Caperna in continuità con il sindaco Cretaro”

“È bene precisare che per quanto riguarda Veroli, non esiste alcun accordo del centrosinistra, tantomeno del Partito Democratico, con il centrodestra – ha affermato Toni Pironi, segretario PD Veroli – L’alleanza che sostiene Germano Caperna alle prossime amministrative è un’alleanza civica il cui perno fondamentale è nelle forze di centrosinistra che hanno ben governato Veroli negli ultimi dieci anni.

Pertanto il Partito Democratico, in continuità ed in coerenza con la precedente esperienza amministrativa e in accordo con il sindaco uscente Simone Cretaro, si presenterà alle elezioni in forma civica sostenendo una larga aggregazione aperta alla società civile e che ha candidato in maniera unanime Germano Caperna.