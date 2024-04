Frosinone, gli impianti sportivi fanno scricchiolare la maggioranza

“Finiti i frizzi, i lazzi e gli schiamazzi, sulle strutture sportive è giunto il momento di cominciare a scendere sul piano della concretezza – hanno affermato il consigliere comunale Pasquale Cirillo e il consigliere comunale Maurizio Scaccia – Nell’attesa che si concluda la conferenza dei servizi sullo stadio del nuoto il cui iter è stato riavviato, dopo che è stato chiesto innumerevoli volte spiegazioni al dirigente e al delegato allo sport, è giunta l’ora di sapere qualche cosa di più sulla palestra Coni.

Abbiamo letto tutti i comunicati trionfalistici e visto tutti le foto sulla firma del famigerato protocollo d’intesa a tre con Sport e Salute e Regione, ma qualcuno ci sa dire se i 543.000,00 euro previsti per la riqualificazione dell’impianto sono sufficienti, visto che più volte è stato chiesto l’aggiornamento del quadro tecnico-economico?

E se non fossero sufficienti siamo certi che Sport e Salute verserà di tasca propria il resto? O verrà chiesto un sacrificio al Comune di Frosinone, magari a scomputo dell’eccessivo oneroso canone di locazione che l’Ente dovrà pagare? E poi c’è una questione sottesa che fino ad oggi non è stata affrontata. Ipotizziamo che il restyling della palestra Coni vada a buon fine e che nella struttura vadano ad allenarsi le realtà sportive che oggi utilizzano il palasport ed il polivalente (nella parte dove non c’è la piscina), che sono di proprietà del Comune mentre la palestra non lo è, che fine faranno queste due strutture? Perché il rischio è che rimangano senza utenza e che vengano chiuse e tutti sanno che una struttura chiusa è destinata a marcire. Il sindaco Mastrangeli e il delegato allo sport hanno pensato a un progetto di valorizzazione di ambedue gli impianti? Alla fine potrebbe esserci la beffa perfetta: il Comune valorizza una struttura non sua, la palestra Coni, e lascerebbe in abbandono impianti di sua proprietà, ovvero il palasport di viale Olimpia ed il polivalente. Agli interessati chiediamo una risposta intelligente, ai posteri l’ardua sentenza. In ogni caso, a breve verrà convocata una seduta della commissione sport per avere maggiori delucidazioni”.

