In fiamme discarica abusiva di pneumatici, “Non aprite le finestre rischio diossina”

C’è anche un veicolo aeroportuale dotato di schiumogeno fra i mezzi dei vigili del fuoco impegnati dall’alba di lunedì alle porte di Ardea per spegnere un vasto rogo di pneumatici in una discarica abusiva in via Montagnano. Una cinquantina di pompieri hanno circoscritto le fiamme che non minacciano abitazioni ma hanno causato una densa nube di fumo nero visibile a Roma sud e in gran parte dei Castelli. Il Comune di Ardea ha comunicato di essere «in stretto contatto con la Asl Roma 6 e l’Arpa Lazio dai primissimi minuti successivi all’incendio». «Non appena si avranno notizie certe sui rilievi effettuati dalle autorità competenti verranno immediatamente diffuse e saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni – sottolineano ancora dal Comune -. Al momento, si raccomanda alla popolazione residente nelle zone limitrofe a quella dell’incendio di tenere le finestre chiuse, proteggendo le vie respiratorie soprattutto nei soggetti con fragilità e maggiormente esposti». Un forte odore di plastica bruciata si è diffuso nell’aria anche a causa dell’enorme quantità di scarti gommosi andati a fuoco. La zona viene monitorata anche con un elicottero. I comitati dei residenti sono sul piede di guerra anche perché c’è la preoccupazione per una possibile ricaduta di diossina sul terreno. corriere.it