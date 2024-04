Gocciole Pavesini e Ringo diventano gelati, ecco le nuove vaschette

Algida e Barilla annunciano altre tre golose novità per l’estate 2024: Pavesini, per la prima volta in versione gelato, Gocciole e Ringo nel formato in vaschetta. I due gruppi hanno siglato un’alleanza nel 2021per la valorizzazione di alcuni brand italiani iconici con l’ambizione di rafforzare la loro presenza nel mercato dei gelati. In precedenza, infatti, c’è stato il lancio delle versione ice cream di Pan di Stelle, Baiocchi, Ringo, Gocciole, lo stecco e il cono Togo.

La collaborazione si fonda su valori come l’impegno per la sostenibilità e l’importanza dell’innovazione e della produzione Made in Italy.

La partnership si estende ora anche nel segmento delle vaschette con Pavesini, Gocciole e Ringo e l’intento di attrarre nuovi consumatori e contribuire a far crescere la categoria, replicando la performance positiva come per il lancio della range dei sandwich. Le tre nuove referenze presentano strati alternati con mix di gelato e biscotti, che richiamano al biscotto originale sia nello strato centrale del gelato che nelle guarnizioni.

In linea con i valori di Algida e Barilla e con il resto della gamma nata dalla partnership, anche per Gocciole, Ringo e Pavesini nel formato in vaschetta vengono utilizzate le migliori materie prime, come il latte fresco italiano di alta qualità. Le confezioni sono riciclabili: in particolare, la vaschetta è realizzata interamente in carta. I nuovi prodotti sono disponibili su tutto il territorio nazionale nelle principali insegne italiane nel formato da 435 grammi. La temperatura ideale di conservazione è -18 gradi.

I biscotti Pavesini per la prima volta si trasformano in un gelato al gusto di tiramisù nella versione con i biscotti leggeri nati dalla tradizione dei biscottini di Novara. Le Gocciole, dopo la versione ice cream sandwich approda nel formato vaschetta con il gusto di vaniglia arricchito da gocce di cioccolato e polvere di biscotto. Infine, la versione Ringo ha una nuova referenza gustosa: vaniglia e cacao con al centro un ricco strato di viscotti e un originale topping.

Le referenze prodotte da Algida si ispirano ad alcuni dei biscotti e degli snack più amati dagli italiani: Gocciole, Pan di Stelle, Baiocchi, Ringo e Togo, a cui si aggiunge, per l’estate 2024, Pavesini. La sfida è stata realizzare gelati in grado di richiamare l’esperienza e la bontà dei prodotti a cui si ispirano. Attualmente, oltre alle nuove vaschette, si possono gustare il sandwich Gocciole Biscotto Gelato, Baiocchi Biscotto Gelato (due biscotti che racchiudono gelato cacao e nocciole), Ringo Gelato alla vaniglia e al cacao. Ancora, poi, Cono Pan di Stelle e Togo in versione stecco, riproponendo anche in un gelato l’iconico bastoncino dalle piccole onde, e il cono Togo.