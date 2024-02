Veroli, niente basket al palazzetto dello sport si gioca a hockey

Pur di aprirlo qualcuno organizzerebbe al suo interno il mercato del bestiame o persino il ballo del qua qua. Torniamo al solito discorso, mancano programmazione e pianificazione.

Potrebbe essere una gallina dalle uova d’oro e invece è una cattedrale nel deserto.

Prima Volley Sora ed è andata male, poi Stella Azzurra ed è finita peggio, poi la schiaffo del Basket Roma che dopo aver giocato una manciata di partite al Palacoccia ha preferito trasferirsi a Guidonia Montecelio (RM).

Preso dalla disperazione qualcuno lo ha concesso gratuitamente alla società Budivelnyk Kiev. La squadra ucraina mangiava e dormiva a Ferentino però giocava nel palazzetto dello sport di Veroli, realizzato con i soldi dei cittadini contribuenti. La presenza della squadra gialloblu ha scaldato talmente i cuori giallorossi da far registrare non più di dieci spettatori a partita. Così anche gli ucraini hanno deciso di andare a giocare a Roma.

Sporadicamente in questi anni tutti hanno giocato al Palacoccia, eccetto i verolani. Solo costi per loro che hanno il secondo palazzetto del Lazio senza poterlo utilizzare. Soprattutto sono costretti a vederlo chiuso non avendo gli amministratori, in dieci anni, elaborato un valido progetto di gestione. All’interno dell’impianto ha iniziato anche a piovere. Il Comune ha dovuto versare ulteriori 140mila euro all’impresa per risolvere il problema delle infiltrazioni. Di recente qualcuno ha deciso di darlo per 2 giorni, non per 2 anni, alla Federazione italiana hockey. Serie B maschile. Pur di aprirlo.

