Prima la Pallavolo Sora, poi la Stella Azzurra ora il Basket Roma.

La società capitolina lascia Veroli e si trasferisce a Guidonia.

Nuova casa per l’Atlante Eurobasket Roma: il campo di gioco nel quale verranno disputate le partite casalinghe del team del Presidente Buonamici fino a fine stagione sarà il Palazzetto dello Sport sito in Guidonia Montecelio (comune della città metropolitana di Roma Capitale).

Con il celere e intenso sforzo della società capitolina la struttura è stata resa utilizzabile, con il completamento dei lavori necessari successivamente all’assegnazione da parte dell’amministrazione comunale condivisa con la FIPAV Lazio nel corso della scorsa settimana, così da rendere possibile la disputa del match di campionato previsto in calendario già questa domenica, alle ore 17:00 contro la Top Secret Ferrara.

Non nasconde la sua soddisfazione il Presidente Armando Buonamici: “Dopo tanta attesa e i molti sacrifici per il suo allestimento in quello che rappresenta un grande investimento per il nostro club, siamo felici di poter inaugurare una nuova struttura quale il Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio.

La città ci ha da subito manifestato il suo entusiasmo per il nostro arrivo e siamo intenzionati a non tradire le aspettative, ponendo la nostra squadra di Serie A2 quale punto di riferimento per l’intera area e per le associazioni sportive locali e limitrofe. A tal proposito, stiamo già avviando una serie di iniziative per il coinvolgimento delle realtà del territorio nei nostri eventi, con uno spirito di collaborazione per una crescita reciproca”.

Redazione Digital