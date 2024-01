Veroli, piove dentro al palazzetto entra l’acqua altri 140mila euro all’impresa

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono sorte tra Comune e impresa reciproche contestazioni che hanno dato origine a contenziosi aventi a oggetto la presenza di criticità sulla copertura.

Il responsabile del settore lavori pubblici ha formalmente richiesto all’appaltatrice di formulare una proposta di intervento risolutiva del problema delle infiltrazioni.

Transazione avvenuta tra Attilio Parente, legale rappresentante dell’impresa

Capogruppo dell’ATI Parente Lavori S.r.l., Simone Cretaro, sindaco di Veroli, Domenico Greco, R.u.p. per l’appalto in questione e Maria Chiara Tori, segretario generale Comune di Veroli.

L’ente dovrà versare all’impresa circa 140mila euro. La spesa dell’accordo transattivo trova copertura per l’importo di euro 84.474,53 sugli stanziamenti di bilancio residui anno 2023 e precedenti e per euro 51.400,89 sugli stanziamenti di bilancio dell’anno 2024.

Lavori in corso da 15 anni, opera pubblica costata ad oggi circa 15 milioni di euro e per risolvere il problema delle infiltrazioni il Comune dovrà corrispondere altri 140mila euro all’impresa Parente. Tutto questo tempo e questi soldi per tenere il palazzetto chiuso.

Redazione Digital