Veroli si conferma terra di nessuno. Atti vandalici in pieno centro durante la notte. Raid in via Carlo Alberto.

“Mi hanno distrutto la macchina – ha affermato un residente della zona che aveva parcheggiato la vettura in via Carlo Alberto – Specchietto, vetro, fari, maniglia e addirittura la targa. Mancano i controlli, il paese è disabitato e i malviventi possono agire come e quando vogliono. Soprattutto nel centro storico che più volte è stato teatro di numerosi episodi criminali”.

“Le autorità politiche e militari non possono restare immobili davanti a questi fatti incresciosi – ha aggiunto – Devono intervenire e adottare subito provvedimenti. A farne le spese sono sempre i cittadini”.

Redazione Veroli