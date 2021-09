di Alessio Iannarilli

Nella frazione di Tecchiena il centrodestra alatrense ha inaugurato la campagna elettorale, forte dell’appoggio di numerosi politici locali e nazionali. Ha aperto gli interventi Roberto Addesse, vicesindaco designato in caso di vittoria della coalizione che sostiene Maurizio Cianfrocca, seguito da Daniele Natalia. Il sindaco di Anagni e responsabile di Forza Italia ha ricordato l’importanza, dopo i dissapori di cinque anni fa, della candidatura di un esponente sostenuto dal centrodestra nel suo insieme. “L’azione amministrativa – ha affermato Natalia- deve promuovere a un livello ulteriore la città come centro d’arte e cultura, attuando progetti di albergo diffuso o recependo il modello dell’Estate anagnina”. L’avallo della candidatura di Cianfrocca è stato ribadito dal senatore Massimo Ruspandini, che ha segnalato i numerosi campi d’intervento richiesti dalla terza città della provincia: valorizzare le potenzialità culturali del centro storico, rispondere alle esigenze dei meno abbienti, garantire la sicurezza del cittadino. L’intervento finale è stato riservato a Maurizio Cianfrocca, che ha sottolineato, non senza commozione, l’esigenza di perseguire ed attuare un programma amministrativo di lungo periodo che guardi alle generazioni future. “Pur gravando sulle casse comunali la procedura di predissesto, che riduce sensibilmente le possibilità di investire nel territorio – ha aggiunto – l’obiettivo è fermare lo spopolamento e invertire la rotta, arrivando a 30mila abitanti”. A questo traguardo è legata la promessa di istituire un ufficio apposito che reperisca fondi europei, nazionali e regionali.