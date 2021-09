di Biagio Cacciola

Con la scomparsa di Paolo Tuffi a 81 anni se ne va un protagonista della politica ciociara e non solo. Giovanissimo sindaco di Anagni iniziò la sua carriera politica contro la volontà della famiglia che gestiva una nota farmacia. Ma la passione che aveva per la politica ebbi sopravvento. Dapprima legato all ex sindaco di Roma si legò successivamente alla corrente andreottiana di rito sbardeliano tanto da diventarne il numero 2. Agli inizi degli anni novanta incappo anche lui in una disavventura giudiziaria per poi, dopo qualche anno, uscirne completamente pulito. In quel periodo si buttò nella pittura con lo pseudonimo di Patu. Con la pittura supero quel brutto momento dando forma alle sue inquietudini in forma naif. Eterno ragazzo concepiva la vita come un avventura non curandosi né del danaro né dell’amore né del cielo alla De André maniera. Uno scapigliato nomade tanto da finire la sua vita in una terra come il Veneto insieme alla sua ultima compagna, la sorella più anziana dell’attrice Debora Caprioglio. Ciao Paolo.