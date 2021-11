Categoria Under 14 Elite, trascorse sette giornate di campionato salta agli occhi il rendimento di alcuni giocatori. Tra questi Lorenzo Befani, attaccante dell’Accademia Frosinone che ha già segnato 8 reti. Giovane verolano, Lorenzo segna più di una rete a partita. Vede la porta come pochi e si fa trovare pronto quando occorre calciare la palla dentro. Befani ha tanta voglia di imparare e di migliorare, soprattutto vuole continuare a segnare per la sua squadra.

Redazione Digital